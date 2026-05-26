Na podanie prihlášok do škôlok zostávajú posledné dni
Rezort tento rok spustil nový elektronický systém ePrihlášky.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Na podanie prihlášok do materských škôl (MŠ) zostávajú rodičom posledné dni. Prihlášku na predprimárne vzdelávanie možno podať do nedele 31. mája. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pre TASR potvrdilo, že k utorkovej 10.00 h eviduje vyše 40.300 podaných prihlášok.
Z tohto počtu podali rodičia vyše 30.600 prihlášok elektronicky a papierovo ich bolo viac ako 9600. „Celkovo podali rodičia zatiaľ 63.345 žiadostí (jedna prihláška môže obsahovať viacero žiadostí). V priemere rodičia uvádzajú približne 1,57 MŠ na jednu prihlášku,“ spresnili z ministerstva školstva.
Rezort tento rok spustil nový elektronický systém ePrihlášky. Pri používaní poskytuje rodičom pomoc a podporu, k dispozícii je call centrum, e-mailová podpora aj chatbot Edo. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske eprihlasky.iedu.sk.
MŠ štandardne prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Prednostne však prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2026 dovŕšia päť rokov, pretože pre ne je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak to však kapacita školy umožňuje, môžu prijať aj deti mladšie ako tri roky (od dvoch rokov).
