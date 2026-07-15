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Na podnikateľskom fóre v Baku sa predstavilo 25 firiem zo Slovenska
Riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO Daniel Ondruš pripomenul, že ide o štvrté podobné podujatie za uplynulé tri roky organizované touto agentúrou.
Autor TASR
Baku 15. júla (TASR) – Zástupcovia 25 slovenských firiem z viacerých sektorov vrátane energetiky, strojárstva, obranného priemyslu, vodohospodárstva, informačných technológií či potravinárstva sa predstavili v stredu na azerbajdžansko-slovenskom ekonomickom fóre v Baku. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková na otvorení fóra prezentovala Slovensko ako modernú priemyselnú ekonomiku s kvalifikovanou pracovnou silou a rastúcimi kapacitami v inováciách, informuje osobitný spravodajca TASR.
Saková pripomenula spoločnú deklaráciu o strategickom partnerstve podpísanú v roku 2024, ktorá podľa nej v súčasnosti už prináša konkrétne výsledky v odvetviach ako sú energetika a zbrojársky priemysel, či v projektoch obnovy Karabachu.
„V súčasnom meniacom sa geopolitickom prostredí sú strategickou prioritou odolné dodávateľské reťazce, efektívne dopravné koridory a bezpečné dodávky energií,“ prízvukovala Saková. Podľa nej hrá Azerbajdžan v tomto kontexte čoraz výraznejšiu úlohu aj ako logistický uzol, pričom zdôraznila dôležitosť diverzifikácie dodávok zemného plynu pre Slovensko aj Európu. Potenciál podľa Sakovej poskytujú tiež sektory výstavby infraštruktúry či digitalizácie.
Riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO Daniel Ondruš pripomenul, že ide o štvrté podobné podujatie za uplynulé tri roky organizované touto agentúrou. „Považujeme to za jednoznačný signál rastúceho záujmu slovenských firiem o Azerbajdžan a posilnenia hospodárskych vzťahov medzi našimi krajinami,“ zhodnotil.
Minister hospodárstva Azerbajdžanu Michail Džabbarov zdôraznil, že jeho krajina ponúka zahraničným podnikateľom rôzne zvýhodnenia napríklad v oblastí daní a ciel. Nulové daňové colné sadzby sa podľa neho týkajú oblastí, ktoré Azerbajdžan v uplynulých rokoch opätovne získal od arménskych separatistov. Rovnaké úľavy platia aj pre exklávu Nachičevan, ktorú sa Azerbajdžan snaží prepojiť s hlavnou časťou svojho územia koridorom v rámci mierových rokovaní s Arménskom.
Na fóre v Baku uzavreli aj memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi SR a Azerbajdžanom. Za Slovensko dokument podpísala zástupkyňa národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Martina Urik Viktorínová, za Azerbajdžan podpredseda Azerbajdžanskej rady pre podporu cestovného ruchu Teymur Suleymanzadeh.
Saková pripomenula spoločnú deklaráciu o strategickom partnerstve podpísanú v roku 2024, ktorá podľa nej v súčasnosti už prináša konkrétne výsledky v odvetviach ako sú energetika a zbrojársky priemysel, či v projektoch obnovy Karabachu.
„V súčasnom meniacom sa geopolitickom prostredí sú strategickou prioritou odolné dodávateľské reťazce, efektívne dopravné koridory a bezpečné dodávky energií,“ prízvukovala Saková. Podľa nej hrá Azerbajdžan v tomto kontexte čoraz výraznejšiu úlohu aj ako logistický uzol, pričom zdôraznila dôležitosť diverzifikácie dodávok zemného plynu pre Slovensko aj Európu. Potenciál podľa Sakovej poskytujú tiež sektory výstavby infraštruktúry či digitalizácie.
Riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO Daniel Ondruš pripomenul, že ide o štvrté podobné podujatie za uplynulé tri roky organizované touto agentúrou. „Považujeme to za jednoznačný signál rastúceho záujmu slovenských firiem o Azerbajdžan a posilnenia hospodárskych vzťahov medzi našimi krajinami,“ zhodnotil.
Minister hospodárstva Azerbajdžanu Michail Džabbarov zdôraznil, že jeho krajina ponúka zahraničným podnikateľom rôzne zvýhodnenia napríklad v oblastí daní a ciel. Nulové daňové colné sadzby sa podľa neho týkajú oblastí, ktoré Azerbajdžan v uplynulých rokoch opätovne získal od arménskych separatistov. Rovnaké úľavy platia aj pre exklávu Nachičevan, ktorú sa Azerbajdžan snaží prepojiť s hlavnou časťou svojho územia koridorom v rámci mierových rokovaní s Arménskom.
Na fóre v Baku uzavreli aj memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi SR a Azerbajdžanom. Za Slovensko dokument podpísala zástupkyňa národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Martina Urik Viktorínová, za Azerbajdžan podpredseda Azerbajdžanskej rady pre podporu cestovného ruchu Teymur Suleymanzadeh.