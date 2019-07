Na podujatia k 30. výročiu Novembra '89 pôjde 1.808.000 eur

Predpokladá sa i organizovanie ďalších podujatí v regiónoch, ktorých finančné zabezpečenie bude realizované mimo štátneho rozpočtu, kombináciou verejných a súkromných zdrojov.

Bratislava 3. júla (TASR) – Na organizáciu podujatí pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie bude zo štátneho rozpočtu potrebných 1.808.000 eur, z toho pôjde v prípade 90.000 eur o kapitálové výdavky. Vyplýva to z návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra '89, ktorý v stredu schválila vláda.



Ministerstvo kultúry (MK ) SR ako predkladateľ návrhu informuje, že jedným z najobsiahlejších plánovaných podujatí bude komplexný múzejno-výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou a prvými slobodnými voľbami v júni 1990, pôjde o multimediálne programy, audiovizuálne prezentácie i videá s osobnosťami Novembra '89. Expozície budú na Bratislavskom hrade, v Národnom múzeu v Prahe, ráta sa i s expozíciou v Bruseli.



Medzi plánovanými podujatiami sú výstavy, koncerty, diskusné večery, publikácie, premiéry divadelných inscenácií čerpajúcich námet z Nežnej revolúcie a jej osobností, ale aj celoštátna literárno-audiovizuálno-výtvarná súťaž pre deti November '89 a my. Počas tohtoročného novembra by malo byť tiež tematické nasvietené priečelie Bratislavského hradu.



Predpokladá sa i organizovanie ďalších podujatí v regiónoch, ktorých finančné zabezpečenie bude realizované mimo štátneho rozpočtu, kombináciou verejných a súkromných zdrojov.



Rezort kultúry v dokumente avizuje, že z hľadiska potrieb spolupráce pri zabezpečení dôstojných osláv zriadi koordinačný výbor zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií, Kancelárie Národnej rady SR, spolkov, Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) a ďalších partnerov.



Mediálnymi partnermi podujatí budú prioritne verejnoprávne inštitúcie TASR a RTVS.



Vláda SR na svojom rokovaní 19. júna odsúhlasila slávnostné podujatie, ktoré sa má konať v deň 30. výročia Nežnej revolúcie v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, podujatie sa má objaviť v celovečernom formáte aj na obrazovke RTVS.