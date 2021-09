Na podujatia s pápežom sa prihlásilo celkovo vyše 100.000 ľudí

Bratislava 13. septembra (TASR) – Na podujatia s pápežom Františkom sa prihlásilo celkovo vyše 100.000 ľudí. Konferencia biskupov Slovenska v noci z nedele (12. 9.) na pondelok po mesiaci uzavrela oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s jeho návštevou na Slovensku. Vyplýva to z údajov registračného tímu. Ide o registráciu pre plne zaočkované osoby. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Približne polovica registrovaných príde na záverečnú svätú omšu so Svätým Otcom 15. septembra do Šaštína, zvyšok do Košíc a Prešova. KBS upozorňuje, že bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Na podujatia sa prihlásilo aj takmer 7000 nezaočkovaných ľudí.



"Spolu s pápežom Františkom, ktorý nás poctil svojou návštevou, sa tešíme na každého jedného z vás. Zároveň opätovne všetkých prosíme a vyzývame, aby si pred príchodom na jednotlivé verejné miesta spojené s programom, pozreli všetky pokyny a povinnosti, ktoré je nutné splniť," povedal hovorca KBS Martin Kramara. Zároveň dodal, že prosia ľudí o trpezlivosť. "Ak vám neprišla ešte vstupenka, alebo máte akýkoľvek problém po registrácii, ozvite sa nám na infolinku +421 2 2220 0075 či e-mailovú adresu: registracia@navstevapapeza.sk," poznamenal Kramara.



Vstupenky, ktoré registrovaným prídu, je potrebné si pred príchodom na podujatie vytlačiť a vziať si so sebou aj občiansky preukaz (či pas).



Pápež František je na návšteve Slovenska, ktorá sa začala v nedeľu (12. 9.) a potrvá do stredy 15. septembra. Hlava katolíckej cirkvi zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.