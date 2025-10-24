< sekcia Slovensko
Na pojednávaní s exšéfom polície Petrom K. vypovedal expremiér Heger
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. októbra (TASR) - Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval na Mestskom súde Bratislava I výsluchom svedka, expremiéra Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati. Peter K. čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.
„Petra K. poznám z čias, keď som bol ešte premiérom a vtedy vykonával funkciu policajného prezidenta,“ povedal Heger s tým, že k prípadu nevie uviesť nič. Priblížil, že ako predseda vlády sa nezaoberal fungovaním policajných zložiek, pretože to mali na starosti príslušní ministri.
Na otázku obhajoby odpovedal, že si nespomína, či sa počas rokovaní vlády alebo bezpečnostnej rady riešil zásah u vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského alebo v Digital Parku, sídle spoločnosti Penta.
„Videli sme príklad toho, koľko si ľudia pamätajú po štyroch rokoch, ak sa výsluch svedka nevykoná na návrh obvineného,“ reagoval na výsluch obžalovaný Peter K.
Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P. pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní vypovedal aj Martin Mackovič, ktorý bol dočasne poverený funkciou zástupcu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Hovoril, že nemal vedomosť o tom, že by špecializovaný útvar vykonával vyššie uvedenú zaisťovaciu akciu.
Podľa jeho slov ho mala kontaktovať vtedajšia šéfka inšpekčného vyšetrovacieho tímu Oblúk Diana Santusová s otázkou, prečo jej zrušil zásahovú skupinu. Mackovič ďalej povedal, že keďže o zásahu nemal vedomosť, kontaktoval svojho nadriadeného. Po zistení podrobností mal povedať, že nie je vhodné, aby sa akcia zrušila, a ak sú administratívne problémy, je potrebné podať novú žiadosť.
Vypovedal aj svedok Juraj Svitok, ktorý bol v minulosti zaradený v pracovnej skupine Úradu inšpekčnej služby s názvom Reštart. Naznačil záujem vtedajších vrcholných predstaviteľoch Úradu inšpekčnej služby a vtedajšieho vedenia Slovenskej informačnej služby diskreditovať členov vyšetrovacieho tímu Očistec. Myslí si, že aj preto bol na úrade zriadený tím Oblúk, ktorý začal spolupracovať s Jánom Kaľavským.
Samosudca po skončení výsluchov odročil hlavné pojednávanie na 4. februára 2026. Plánovaný je výsluch troch svedkov vrátane bývalého policajta Jána Čurillu.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.
„Petra K. poznám z čias, keď som bol ešte premiérom a vtedy vykonával funkciu policajného prezidenta,“ povedal Heger s tým, že k prípadu nevie uviesť nič. Priblížil, že ako predseda vlády sa nezaoberal fungovaním policajných zložiek, pretože to mali na starosti príslušní ministri.
Na otázku obhajoby odpovedal, že si nespomína, či sa počas rokovaní vlády alebo bezpečnostnej rady riešil zásah u vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského alebo v Digital Parku, sídle spoločnosti Penta.
„Videli sme príklad toho, koľko si ľudia pamätajú po štyroch rokoch, ak sa výsluch svedka nevykoná na návrh obvineného,“ reagoval na výsluch obžalovaný Peter K.
Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P. pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní vypovedal aj Martin Mackovič, ktorý bol dočasne poverený funkciou zástupcu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Hovoril, že nemal vedomosť o tom, že by špecializovaný útvar vykonával vyššie uvedenú zaisťovaciu akciu.
Podľa jeho slov ho mala kontaktovať vtedajšia šéfka inšpekčného vyšetrovacieho tímu Oblúk Diana Santusová s otázkou, prečo jej zrušil zásahovú skupinu. Mackovič ďalej povedal, že keďže o zásahu nemal vedomosť, kontaktoval svojho nadriadeného. Po zistení podrobností mal povedať, že nie je vhodné, aby sa akcia zrušila, a ak sú administratívne problémy, je potrebné podať novú žiadosť.
Vypovedal aj svedok Juraj Svitok, ktorý bol v minulosti zaradený v pracovnej skupine Úradu inšpekčnej služby s názvom Reštart. Naznačil záujem vtedajších vrcholných predstaviteľoch Úradu inšpekčnej služby a vtedajšieho vedenia Slovenskej informačnej služby diskreditovať členov vyšetrovacieho tímu Očistec. Myslí si, že aj preto bol na úrade zriadený tím Oblúk, ktorý začal spolupracovať s Jánom Kaľavským.
Samosudca po skončení výsluchov odročil hlavné pojednávanie na 4. februára 2026. Plánovaný je výsluch troch svedkov vrátane bývalého policajta Jána Čurillu.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.