MIRRI: Ľuďom s mentálnym zdravotným postihnutím pôjde 4,75 mil. eur

Bratislava 16. júna (TASR) - Výzva v celkovej výške takmer 4,75 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu pôjde na lepšie služby pre ľudí s mentálnym zdravotným postihnutím a osoby s poruchou autistického spektra. Tie sú ohrozené sociálnym vylúčením. TASR o tom informoval Andrej Ďuríček z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s tým, že výzvu odobrila šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Vicepremiérka zdôraznila, že takýmto ľuďom treba vytvoriť podmienky, aby sa mohli svojím dielom zapojiť do života a chodu spoločnosti. Na to potrebujú podľa jej slov vybudované inštitucionálne zázemie, kde dostanú kvalitné služby, potrebujeme odborne vyškolený personál, zmeniť musíme doterajší systém, ktorý veľakrát nezodpovedá potrebám súčasnej doby, ku ktorej, žiaľ, patrí nárast mentálnych zdravotných postihnutí. "Preto sme z eurofondov vyčlenili skoro 5 miliónov eur na zmiernenie týchto problémov," povedala.



Vzniknúť má medzirezortná pracovná skupina, ktorá pripraví novú systémovú podporu a riešenia pre každodenný život ľudí so zdravotným postihnutím - od včasnej pomoci deťom, cez zabezpečenie špeciálnych vzdelávacích potrieb, až po služby zamestnanosti. Podľa Remišovej má Slovensko v tejto oblasti "výrazný dlh".



Zámerom je tiež upraviť súčasný systém sociálnych služieb, aby vychádzali v ústrety individuálnym potrebám klientov. Podľa európskych štatistík má autizmus asi jedno percento detí, tvrdí MIRRI. Problémom Slovenska je podľa rezortu aj málo odborníkov, ktorí ovládajú potrebné moderné metódy a techniky práce s touto skupinou ľudí.



Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To je zároveň aj prijímateľom európskych zdrojov.