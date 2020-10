Na poslaneckých asistentov dáva Kancelária NRSR ročne milióny eur

Bratislava 24. októbra (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR v roku 2019 vyčlenila na platy asistentov poslancov viac ako štyri milióny eur. V priemere to mesačne vychádza zhruba na 350.000 eur. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Aktuálne je na stránke parlamentu evidovaných okolo 300 asistentov poslancov, ich platy sú rôzne.



"V roku 2019 bolo vyčlenených 4.201.255,73 eura na asistentov poslancov NR SR, čo v priemere na mesiac predstavuje sumu 350.104,66 eura," uviedol odbor komunikácie. Vysvetlil tiež, že Kancelária NR SR uhrádza poslancovi výdavky na asistenta a na prevádzku poslaneckej kancelárie do výšky 2,7-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2020 to podľa slov odboru zodpovedá sume 2949 eur.



Každý poslanec má nárok maximálne na troch asistentov, "pričom asistent môže vykonávať funkciu len pre jedného poslanca", podotkla kancelária. Výška odmeny pri jednotlivých asistentoch vedených na stránke parlamentu sa líši. Kancelária vysvetlila, že asistentovi poskytuje odmenu vo výške určenej poslancom, a to po riadnom doručení faktúry o vykonaní služieb asistenta poslanca. Odmena a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie však nesmú presiahnuť sumu ustanovenú zákonom o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.