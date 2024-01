Na post predsedu SaS bude kandidovať aj M. Viskupič

Bratislava 5. januára (TASR) - Na post predsedu SaS bude kandidovať aj podpredseda Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. Potvrdil to pre TASR.



Člen republikovej rady SaS to kolegom v rámci internej komunikácie oznámil už 31. decembra. "Mojou hlavnou motiváciou je, aby aj po odchode Richarda Sulíka z postu predsedu bola SaS jasne pravicová a liberálna strana so silnými hodnotami slobody jednotlivca," napísal pre TASR. Zdôraznil tiež nevyhnutnosť zachovať DNA strany v ekonomickej oblasti. "Teda presadzovanie štíhleho, efektívne fungujúceho štátu, nízkych daní a s tým súvisiacu ekonomickú slobodu tvorcov hodnôt," uviedol Viskupič.



O post šéfa liberálov sa bude uchádzať i súčasný podpredseda strany, exminister školstva Branislav Gröhling. V piatok o tom informoval na sociálnej sieti.



Richard Sulík sa postu predsedu SaS vzdá na najbližšom kongrese strany 23. marca. Uchádzať sa chce o novú funkciu čestného predsedu strany. Kandidovať bude do eurovolieb. O post šéfa strany sa môže uchádzať iba člen SaS.