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Na poste Správy rezortných zariadení rezortu kultúry došlo k zmene

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

SRZ MK je od februára 2025 príspevková organizácia ministerstva kultúry.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (SRZ MK) SR má nové vedenie. S účinnosťou od 1. septembra bol odvolaný Samuel Bojkovský, ktorému uplynula doba dočasného vymenovania. Do funkcie generálnej riaditeľky a štatutárky organizácie bola k 2. septembra vymenovaná Alena Václavová. Rezort o tom informuje na svojom webe.

Dočasné vymenovanie je platné na dobu najdlhšie šesť mesiacov,“ upozornilo ministerstvo.

SRZ MK je od februára 2025 príspevková organizácia ministerstva kultúry. Hlavným predmetom jej činnosti je správa, údržba a rozvoj nehnuteľného a hnuteľného majetku ministerstva a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
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