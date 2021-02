Na potvrdenie o prekonaní COVID-19 stačí aj sms či email

Bratislava 9. februára (TASR) - Potvrdenie od všeobecného lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie je potrebné. Pripomína to Slovenská lekárska komora (SLK), ktorá dostala viacero podnetov od všeobecných lekárov, ku ktorým opäť začali chodiť pacienti, žiadajúci potvrdenie o prekonaní tejto choroby. Postačiť by mala aj sms či email o pozitivite.



"Pri vstupe do prevádzok sa možno preukázať podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nielen dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako tri mesiace, ale aj dokladom o diagnostikovaní ochorenia v období nie dávnejšom ako tri mesiace od okamihu vstupu – za takýto doklad možno považovať sms správu alebo email o pozitivite," potvrdila pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



SLK prosí pacientov, aby preto nechodili zbytočne do ambulancií všeobecných lekárov, ak majú potvrdenie, aké uvádza ÚVZ SR.