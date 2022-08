Na predpísanie Paxlovidu by mal po novom stačiť aj antigénový test

Bratislava 11. augusta (TASR) - Na predpísanie lieku Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19 by mal po novom stačiť aj antigénový test vykonaný na mobilnom odbernom mieste (MOM). Zmena sa očakáva po 15. auguste, keď by mali na Slovensko doručiť 21.000 balení lieku. Avizovala to generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia rezortu zdravotníctva Ildikó Kukanová. V súčasnosti je potrebný pozitívny výsledok PCR testu.



"Našou snahou je zabezpečiť, aby sa liek dostal k obyvateľom, ktorý ho reálne potrebujú a aby sa nepredzásobovalo obyvateľstvo. Akonáhle sa dostaneme do situácie, že budeme mať vyššie zásoby, čo je po 15. auguste, v tom momente sa MZ rozhodlo akceptovať riziko, ktoré súvisí s tým, že časť obyvateľov sa bude ďalej predzásobovať. Našou snahou bude nastaviť tam v rámci možností kontrolné mechanizmy," dodala.