Bratislava 16. júla (TASR) - Na prelome júna a júla sa zvýšil počet vrátených zálohovaných obalov od nápojov. Pre TASR to uviedla Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu (ZO) SR, podľa ktorého logistika ich zvozu nefunguje ideálne.



"Vzhľadom na to, že od 1. júla sa môžu predávať nápoje len v zálohovaných obaloch, nárast vrátených zálohovaných obalov je naozaj signifikantný a to v násobkoch," povedala prezidentka ZO Nadežda Machútová. Predseda SAMO Martin Krajčovič vidí nárast vrátených obalov aj v tom, že v teple pijú ľudia viac balených nápojov.



Vyzbierané zálohované obaly sa od mája zvážali z odberných miest aj v sobotu. Pravidelné sobotné zvozy zaviedol správca zálohovania najprv v kritických prevádzkach, do letnej sezóny mali byť na všetkých odberných miestach. Obchodníci sa prednedávnom vyjadrili, že by v lete privítali zavedenie aj nedeľného zvozu vyzbieraných obalov.



Zálohový systém je podľa Machútovej v súčasnosti naplno zaťažený. Tvrdí, že počet doteraz evidovaných odberných miest (2700) nepredstavuje zatiaľ ani polovicu stanoveného cieľa. "Dlhodobo žiadame zavedenie sobotných zvozov, ktoré fungovali len krátky čas a mali by byť automatické. Nehovoriac o tom, že o nedeľných zvozoch sa ani neuvažuje," poznamenala. Machútová tvrdí, že situáciu by zlepšilo výrazné posilnenie zvozov po víkende, teda v pondelky a utorky.



Problémy so zvozom podľa prezidentky ZO SR nie sú plošné. Ocenila, že ak sa problémy vyskytnú, komunikácia a ochota Správcu zálohového systému ich vyriešiť je okamžitá.



Aj keď sa nedeľný zvoz nespustil, správca zálohovania sa snaží posilniť zvozy v iné dni, hovorí Krajčovič. Momentálne rokujú so správcom systému aj o iných alternatívach, ktoré by dokázali v prípade krízovej situácie vyriešiť problém s odvozom vrátených obalov z predajní do skladov. "Rovnako sa robia opatrenia, aby dáta z automatizovaného zberu tiekli rýchlejšie smerom ku správcovi, čím sa zefektívni aj logistika," poukázal Krajčovič.



Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. V júni sa skončilo prechodné obdobie a od 1. júla tak na pultoch môžu byť len nápoje v zálohovaných obaloch.