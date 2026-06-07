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Na prešovskej nemocnici sa podľa R. Kaliňáka už pracuje
Kaliňák jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 7. júna (TASR) - Na stavbe prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Kaliňák to uviedol v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Opozičná nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy.
„Práce pokračujú, tá intenzita začne narastať od budúceho týždňa, ale vlastne už sa funguje. My sme museli umožniť ešte starým zhotoviteľom vybrať si vzorky, aby sa vedeli brániť voči našim zisteniam o tom, že ten betón bol nekvalitný, ale už sa funguje,“ vyhlásil minister.
Opozičná poslankyňa poukázala, že projekt nemocnice nemá platné posudzovanie vplyvu na životné prostredie, takzvanú EIA. „V zákone je napísané, že EIA nemusí byť, keď to slúži - nie je vo vlastníctve, ale slúži - výhradne na obranu a vy tvrdíte, že tým, že je to vo vlastníctve obrany, tak to slúži na obranu. Nie je to pravda, veď tam budú chodiť civilisti, budú tam civilní lekári. Čo je, mimochodom, správny postup, inak by tá nemocnica neprežila,“ myslí si.
Kaliňák jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur. Nadzemná časť má stáť asi 540 miliónov eur a podzemná utajovaná vojenská časť okolo 60 miliónov eur. Vybavenie nemocnice by malo byť podľa neho vysúťažené približne za 100 až 120 miliónov eur. Deväťdesiat miliónov eur z toho by mala stáť medicínska časť. Bittó Cigániková si myslí, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Poukázala, že so samotným faktom, že nemocnicu stavia rezort obrany, problém nemá.
„Práce pokračujú, tá intenzita začne narastať od budúceho týždňa, ale vlastne už sa funguje. My sme museli umožniť ešte starým zhotoviteľom vybrať si vzorky, aby sa vedeli brániť voči našim zisteniam o tom, že ten betón bol nekvalitný, ale už sa funguje,“ vyhlásil minister.
Opozičná poslankyňa poukázala, že projekt nemocnice nemá platné posudzovanie vplyvu na životné prostredie, takzvanú EIA. „V zákone je napísané, že EIA nemusí byť, keď to slúži - nie je vo vlastníctve, ale slúži - výhradne na obranu a vy tvrdíte, že tým, že je to vo vlastníctve obrany, tak to slúži na obranu. Nie je to pravda, veď tam budú chodiť civilisti, budú tam civilní lekári. Čo je, mimochodom, správny postup, inak by tá nemocnica neprežila,“ myslí si.
Kaliňák jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur. Nadzemná časť má stáť asi 540 miliónov eur a podzemná utajovaná vojenská časť okolo 60 miliónov eur. Vybavenie nemocnice by malo byť podľa neho vysúťažené približne za 100 až 120 miliónov eur. Deväťdesiat miliónov eur z toho by mala stáť medicínska časť. Bittó Cigániková si myslí, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Poukázala, že so samotným faktom, že nemocnicu stavia rezort obrany, problém nemá.