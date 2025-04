Na priebeh futbalu v D. Strede dohliadnu policajti z celej krajiny

Dunajská Streda 30. apríla (TASR) - Policajti z celého Slovenska budú vo štvrtok 1. mája v uliciach Dunajskej Stredy dohliadať na pokojný priebeh finále futbalového Slovnaft Cupu medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava. Zápas je označený ako rizikový. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Veliteľ bezpečnostných opatrení preto rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení policajti nielen z Trnavského kraja, ale z celého Slovenska,“ priblížili policajti. Začiatok futbalového duelu je naplánovaný na 15.00 h.



V súvislosti s príchodom a pohybom fanúšikov bude podľa vývoja bezpečnostnej situácie uzavretá časť Športovej ulice a Ulice I. Gyurcsóa, Ulica M. R. Štefánika, Trhovisko - areál voľnočasového parku, časť Malodvorníckej ulice spolu s cintorínom a Námestie sv. Štefana. „Apelujeme na obyvateľov mesta Dunajská Streda, aby rešpektovali pokyny polície a uvedené miesta, pokiaľ im to situácia dovolí, zajtra radšej nenavštívili,“ zdôraznila polícia.



Fanúšikov oboch tímov žiada, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu a taktiež aby rešpektovali pokyny polície. „Vzhľadom na to, že zápas je označený ako rizikový, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok, maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní,“ doplnili policajti.