Na priebeh prezidentských volieb dozrie zvýšený počet policajtov

Bratislava 19. marca (TASR) - Na priebeh sobotných (23. 3.) prezidentských volieb bude dohliadať zvýšený počet policajtov. Zamerajú sa najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Viac policajných hliadok bude v teréne nielen pred voľbami a počas nich, ale aj po ich ukončení. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Ubezpečujeme verejnosť, že nasadíme dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru. Priebežne vyhodnocujeme bezpečnostnú situáciu a prijímame opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy a priebehu volieb," uviedla hovorkyňa.



Motorizované aj pešie policajné hliadky budú v mestách a obciach dohliadať na verejný poriadok. V teréne budú aj príslušníci kriminálnej polície. "To znamená, že v čase volieb stretnete policajtov nielen v uniformách, ale aj policajtov v civile," vysvetlila Bárdyová.



V prípade potreby sú pripravení pyrotechnici a špeciálne policajné útvary. Na zabezpečovaní prípravy a priebehu volieb policajti spolupracujú s okresnými úradmi, obcami aj s predsedami príslušných volebných komisií.



Policajti budú v najbližších dňoch venovať pozornosť aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu. Ako priblížila hovorkyňa, v objektoch, kde sa budú konať voľby, vykonajú špeciálne vyškolení policajti so psami pyrotechnické prehliadky.



"Pod drobnohľadom polície budú sídla okrskových, okresných volebných komisií, sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a aj ďalšie miesta, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona," doplnila Bárdyová.



Polícia pripomína, že akékoľvek informácie k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb prezidenta Slovenskej republiky, verejného poriadku, podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru, alebo na bezplatné číslo polície 158.