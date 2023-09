Na priebeh volieb prídu dohliadať aj pozorovatelia zo zahraničia

Bratislava 9. septembra (TASR) - Na priebeh parlamentných volieb na Slovensku majú prísť dohliadať pozorovatelia zo Slovinska, Južnej Kórey i medzinárodní pozorovatelia z Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Títo sa zatiaľ oficiálne nahlásili Ministerstvu vnútra (MV) SR. Pozorovateľom môže byť ktokoľvek, musí to oznámiť predsedovi príslušnej volebnej komisie. Vopred sa hlásiť nemusia, medzinárodní pozorovatelia však zvyknú ohlásiť záujem.



Pozorovatelia môžu vo volebných miestnostiach sledovať priebeh volieb a priebeh zisťovania výsledkov volieb. Sú povinní dodržiavať pokyny predsedu volebnej komisie a zdržať sa zasahovania do činnosti komisie. Nesmú narúšať pokoj a nahliadať do osobných údajov voličov.



Pozorovateľov možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.



Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.