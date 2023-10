Na priechodoch sa bude zisťovať, ako vodiči zareagujú na bielu palicu

Na snímke celoslovenská akcia Deň bielej palice v Košiciach 13. októbra 2022, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom. Foto: TASR – František Iván

Bratislava 10. októbra (TASR) - Dobrovoľníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spolu s hliadkami dopravnej polície budú vo štvrtok (12. 10.) opäť zisťovať, ako vodiči zareagujú na bielu palicu. Akcia sa uskutoční na viac ako 40 priechodoch po celom Slovensku. Aktivitu si všimli i v zahraničí, je nominovaná na ocenenie za výnimočnosť v oblasti bezpečnosti cestnej premávky 2023. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia ÚNSS a Prezídia Policajného zboru.povedala koordinátorka projektu Ivana Frčová. Cieľom dopravno-preventívnej aktivity je zvyšovanie bezpečnosti chodcov s bielou palicou. ÚNSS chce zároveň pripomenúť výnimočnosť bielej palice v živote ľudí so zrakovým postihnutím.Deň bielej palice má zároveň upozorniť na to, že v slovenskej legislatíve nie sú jednoznačne definované náležitosti bielej palice pre nevidiace a hluchoslepé osoby. "zhrnul predseda ÚNSS Ján Podolinský.Aktuálny ročník podujatia ocenili aj v zahraničí. Aktivitu nominovali na získanie ocenenia Európskej charty bezpečnosti na cestách v kategórii účastníkov so zníženou mobilitou.uzavrel národný koordinátor Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky František Bizoň.