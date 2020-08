Na prípadné karanténne obmedzenia zareaguje RTVS v prevádzke i výrobe

Bratislava 23. augusta (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je na prípadné sprísnenie protipandemických opatrení v súvislosti s druhou vlnou šírenia ochorenia COVID-19 pripravená. Pred členmi Rady RTVS to na tohtotýždňovom rokovaní orgánu dohľadu verejnoprávneho média deklaroval generálny riaditeľ Jaroslav Rezník.



Potvrdil, že opatrenia by smerovali k ochrane zdravia zamestnancov a spolupracovníkov a tiež k modifikácii pri výrobe programu. "V prípade internej ochrany sme vypracovali podrobný manuál, kde sú presne zadefinované právomoci krízového štábu a to, ako sa majú správať zamestnanci a spolupracovníci pri vyhlásení pandemického stavu," uviedol šéf telerozhlasu.



Možné programové zmeny sa budú diať v rozsahu a podľa prísnosti vyhlásených protipandemických opatrení. "Ak nastane tvrdá karanténa, prestaneme vyrábať relácie, ostane len spravodajstvo a publicistika a dva - tri vytypované programy, tak ako bol v mimoriadne prísne dezinfikovaných priestoroch vyrábaný napríklad Školský klub či vysielanie pre deti rómskej a maďarskej národnosti," naznačil Rezník.