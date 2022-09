Novela integrovaného záchranného systému je v pripomienkovom konaní

Bratislava 30. septembra (TASR) - Integrovaný záchranný systém sa má dočkať zmien. Posilniť sa má pôsobnosť Ministerstva vnútra (MV) SR na strategickej úrovni riadenia a koordinácie jednotlivých zložiek. Policajný zbor sa má začleniť medzi základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému. Novela má tiež umožniť vznik integrovaných bezpečnostných centier. Zaviesť sa má aj vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek. Návrh legislatívy predložilo MV SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Do legislatívy sa má zaviesť pojem integrované bezpečnostné centrum, čo umožní vznik spoločných pracovísk základných zložiek integrovaného záchranného systému a útvarov krízového riadenia na území kraja. Rezort ich opisuje ako "moderné krízové manažérske a technologické priestory s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce všetkých najdôležitejších záchranných zložiek v Slovenskej republike". Od ich vzniku si sľubuje aj "úsporu v rozsahu", keďže záchranné zložky budú môcť na pracovisku množstvo funkcionalít a služieb využívať spoločne a lacnejšie.



Pôsobnosti MV SR sa majú posilniť. "Cieľom je výrazne zefektívnenie riadenia a koordinácie integrovaného záchranného systému, pretože sa záchranným zložkám jasne určia úlohy a zabezpečí ich koordinácia pri poskytovaní pomoci v tiesni," zdôvodnil rezort. MV SR má určovať technické podmienky a prevádzkové podmienky pre integrované bezpečnostné centrá, vrátane ich usporiadania na území Slovenskej republiky. Zároveň má v spolupráci s rezortom zdravotníctva vypracovávať plány spoločných postupov, ktoré majú zvýšiť interoperabilitu záchranných zložiek a určiť ich úlohy a kompetencie na mieste zásahu. Rezort vnútra má tiež vykonávať odbornú prípravu či zabezpečovať a vykonávať preventívno-výchovnú činnosť i osvetovú činnosť.



Začlenenie Policajného zboru medzi základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému má umožniť efektívnejšiu koordináciu týchto zložiek. Medzi ostatné záchranné zložky má pribudnúť Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá zabezpečuje plnenie neodkladných úloh v integrovanom záchrannom systéme počas udalostí, pri ktorých je ohrozené životné prostredie. Zabezpečiť to má jej aktívnejšiu účasť.



Odborná príprava záchranných zložiek integrovaného záchranného systému má po novom zahŕňať aj organizáciu integrovaného záchranného systému, koordináciu záchranných zložiek na strategickej, operačnej a taktickej úrovni, spôsob poskytovania pomoci v tiesni, ako aj zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci či vzdelávanie v cudzom jazyku.



Nanovo sa majú upraviť podmienky získania odbornej spôsobilosti zamestnancov okresných úradov pôsobiacich na koordinačnom stredisku. Novela tiež zavádza nový systém akreditácie na úseku integrovaného záchranného systému. "Toto reformné opatrenie vytvára predpoklad, že okrem profesionálnych základných záchranných zložiek môžu v systéme pôsobiť aj právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré budú spĺňať vysoké profesionálne štandardy. Tieto akreditované subjekty budú plnohodnotným partnerom základných záchranných zložiek," vysvetlil predkladateľ.