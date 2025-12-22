< sekcia Slovensko
Na prípravu vianočných jedál možno použiť slovenské suroviny
Ľudia môžu zvážiť viac rastlinných a vegetariánskych jedál. Vyhnúť by sa tiež mali exotickým potravinám, ktoré majú veľkú uhlíkovú stopu.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Na prípravu vianočných jedál možno použiť slovenské a regionálne suroviny. Ľudia môžu zvážiť viac rastlinných a vegetariánskych jedál. Vyhnúť by sa tiež mali exotickým potravinám, ktoré majú veľkú uhlíkovú stopu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.
„Ak chceme mať ekologickejšie Vianoce, stačí sa skúsiť držať základných ekologických rád: skúsme plánovať nákupy vopred, používajme nákupný zoznam a aj sa ho držme, nechoďme nakupovať hladní, podporujme lokálnych výrobcov, skúsme obmedziť jednorazové plasty, trieďme odpad a šetrime energiou a vodou,“ priblížila Ábelová.
Na to, aby sa cez Vianoce zbytočne neplytvalo jedlom, hovorkyňa odporúča pripraviť primerané množstvá jedla, skúsiť používať sezónne a lokálne suroviny a zvyšky jedla využiť na ďalší deň. V prípade, že sa niečo nespotrebuje, radí to darovať alebo zamraziť.
Ábelová pripomína, že Vianoce by mali byť o spolupatričnosti a rodine, nie o nadmernej spotrebe. „Na Vianoce je zvykom dopriať si viac ako inokedy, no napriek tomu netreba prepadať vianočnému ošiaľu a mali by sme skúsiť zachovať si istú striedmosť v jedení, v nákupoch, aj v počte darčekov,“ poznamenala. Malé zmeny v správaní môžu mať podľa Ábelovej veľký, pozitívny vplyv na planétu.
„Ak chceme mať ekologickejšie Vianoce, stačí sa skúsiť držať základných ekologických rád: skúsme plánovať nákupy vopred, používajme nákupný zoznam a aj sa ho držme, nechoďme nakupovať hladní, podporujme lokálnych výrobcov, skúsme obmedziť jednorazové plasty, trieďme odpad a šetrime energiou a vodou,“ priblížila Ábelová.
Na to, aby sa cez Vianoce zbytočne neplytvalo jedlom, hovorkyňa odporúča pripraviť primerané množstvá jedla, skúsiť používať sezónne a lokálne suroviny a zvyšky jedla využiť na ďalší deň. V prípade, že sa niečo nespotrebuje, radí to darovať alebo zamraziť.
Ábelová pripomína, že Vianoce by mali byť o spolupatričnosti a rodine, nie o nadmernej spotrebe. „Na Vianoce je zvykom dopriať si viac ako inokedy, no napriek tomu netreba prepadať vianočnému ošiaľu a mali by sme skúsiť zachovať si istú striedmosť v jedení, v nákupoch, aj v počte darčekov,“ poznamenala. Malé zmeny v správaní môžu mať podľa Ábelovej veľký, pozitívny vplyv na planétu.