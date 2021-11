Na procese s Lehelom H. sa majú čítať listinné dôkazy

Bratislava 1. novembra (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v utorok (2. 11.) pokračuje proces s členom zločineckej skupiny sátorovcov Lehelom H., obžalovaným z piatich vrážd. Na pojednávaní by sa mali čítať listinné dôkazy. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Ako vyplýva z rozpisu činností ŠTS, proces je naplánovaný aj na 10. novembra. Naposledy v októbri na pojednávaní vypovedal psychológ a súdny znalec Anton Heretik a znalkyňa a psychiatrička Andrea Heretiková Marsalová.



Lehel H. je okrem piatich vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými bol bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, k vražde ktorého sa Lehel H. v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.



Na začiatku júna Krajský súd v Trnave zamietol odvolanie prokurátora voči minuloročnému oslobodzujúcemu rozsudku Okresného súdu v Trnave nad Lehelom H. Išlo o kauzu, keď mal Lehel H. so svojím synom Tiborom v roku 2018 hodiť svoju manželku do klietky k levici.