Na procese s Patrikom P. vo veci sprenevery vypovedajú svedkovia

Bratislava 8. januára (TASR) - Hlavné pojednávanie s obžalovaným Patrikom P. vo veci sprenevery 959.750 eur pokračuje pred trojčlenným senátom Okresného súdu (OS) Bratislava I. Patrika P. v marci 2018 Najvyšší súd SR odsúdil v inej kauze nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia na sedemročný trest.



Na hlavné pojednávanie v stredu sa dostavili traja svedkovia a dvaja poškodení. Ďalší sa nedostavili a jednému z nich sudca na úvod procesu udelil poriadkovú pokutu 500 eur. Patrika P. eskortovali z ústavu na výkon trestu odňatia slobody.







Podľa obžaloby mal Patrik P. v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákať finančné prostriedky v celkovej sume 959.750 eur, ktoré však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných. Tým mal spôsobiť škodu poškodeným v celkovej sume vyše 840.000 eur.



Ako v utorok vypovedal jeden zo svedkov Jaroslav H., vyplácanie výnosov fungovalo od januára 2011 do septembra 2013. Patrik P. potom informoval o problémoch s vyplácaním financií, ktoré údajne vo Švajčiarsku nastali po zásahu amerických orgánov. Tento svedok si na vklady požičiaval od rodiny a zobral si aj hypotéku na byt. Do obchodovania vložil 100.000 eur. Patrik P. bol však podľa jeho názoru len sprostredkovateľ. Hlavným aktérom mal byť Miroslav O., ktorý mal zhodnocovať peniaze. Zmluvu o investovaní však podpisoval svedok Jaroslav H. s Patrikom P.



Jaroslav H. bol na počiatku presvedčený, že obchody a zhodnocovanie vkladov je bezpečné, keďže bolo realizované cez švajčiarske banky. Patrik P. podľa neho nebol tým, kto by vedel, že ide o podvod. Aj ďalší svedok vypovedal, že výnosy chodili približne pol roka a keď prestalo ich vyplácanie, žiadal o vrátenie vložených financií, tie sa však nevrátili. Ani podľa neho Patrik P. nie je hlavným aktérom sprenevery. Proces je naplánovaný aj na štvrtok (9. 1.). OS Bratislava I začal pojednávať v tejto trestnej veci v júli minulého roka.



Patrik P. je známy z kauzy podvodov na nebankovkách, v ktorej figuroval spolu s Dávidom Brtvom a Jozefom M. Vytváraním falošných pohľadávok voči spoločnostiam mala trojica spôsobiť škodu vtedajších 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa mala pritom obohatiť o 53 miliónov korún.



V kauze nebankoviek ho uznal vinným prvostupňový súd Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, napokon ho Najvyšší súd SR 28. marca 2018 odsúdil na sedem rokov za mrežami. Od júla 2018 si odpykáva zvyšok svojho trestu. Brtvu odsúdil súd na deväť rokov, od augusta 2018 je však podmienečne prepustený. Hlavného obžalovaného Jozefa M. vzhľadom na jeho zdravotný stav vylúčil na samostatné konanie a následne po dodaní znaleckých posudkov viacerých znalcov konanie dočasne prerušili.



Okresný súd v Trnave 18. júla 2019 zase rozhodol, že Patrik P. nebude podmienečne prepustený. Trest si teda odpykáva v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Koncom septembra minulého roka ŠTS, pracovisko Banská Bystrica zamietol návrh na povolenie obnovy konania, o ktoré žiadal odsúdený Patrik P.