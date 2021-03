Na procese so starostom Dolného Chotára vypovedá Lehel H. a F. Zakál

Bratislava 24. marca (TASR) - Výpoveďou Lehela H., označovaného za hrobára zločineckej skupiny sátorovcov, pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol., ktorí čelia obžalobe z viacerých vrážd a inej trestnej činnosti.



Lehel H. čelí aktuálne v rámci iného procesu obžalobe z účasti na piatich vraždách. Podľa jeho výpovede František D. starší nebol členom zločineckej skupiny. Na pojednávanie sa nechali eskortovať František D. a jeho syn František D. mladší. Ďalší dvaja spoluobžalovaní - Ladislav A. a Roland Sz., dali súhlas obhajcom na pojednávanie vo svojej neprítomnosti.



Okrem Lehela H. je na programe výpoveď ďalších štyroch svedkov. Medzi nimi by mal vypovedať na 25-ročný trest odňatia slobody odsúdený člen gangu sátorovcov František Zakál alias Shrek. Jeho odsúdil Najvyšší súd SR v novembri 2019 za účasť na úkladnej vražde, zosnovaní zločineckej skupiny a aj za krivú výpoveď. Tej sa mal dopustiť v roku 2005, keď krivo vypovedal v snahe zdiskreditovať bývalého viceprezidenta Policajného zboru SR Jaroslava Spišiaka o tom, že prijal úplatok vo výške 300.000 slovenských korún.



František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Vraždy si mal objednávať František D., aby umlčal tzv. biele kone. Niektoré svoje obete zastavili pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam ju zaškrtili.



Za skutok mali vykonávatelia dostať vtedajšie tri milióny korún. Gang sátorovcov mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.