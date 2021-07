Na prvú dávku vakcíny Sputnik V stále čaká aj minister financií

Bratislava 21. júla (TASR) - Na prvú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V na Slovensku stále čaká 1112 ľudí. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt. Slováci sa do čakárne na túto vakcínu mohli prihlásiť do 30. júna.



Na vakcínu sa zaregistroval aj minister financií a bývalý premiér Igor Matovič (OĽANO). Termín na očkovanie doteraz nedostal, povedal v stredu novinárom. Považuje to za pofidérne. "Budem sa pýtať ministra zdravotníctva, ako je to možné," skonštatoval. Je mu jedno, akou vakcínou sa zaočkuje, no chcel sa symbolicky zaočkovať Sputnikom.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO) reagoval, že situáciu preverí s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).



Najviac čakateľov na prvú dávku vakcíny je vo vekovej skupine 20 až 24 rokov, a to 287. Z pohľadu krajov je najviac, a to 594 čakateľov, z Bratislavského kraja.



Na druhú dávku tejto vakcíny podľa dostupných dát čaká 4794 osôb. Najviac, 705, je ich vo vekovej kategórii 45- až 49-ročných. Najviac čakateľov, konkrétne 1076, pochádza z Banskobystrického kraja.



Slovensko si pôvodne objednalo dva milióny vakcín Sputnik V, nakoniec ich dorazilo 200.000. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu. Ruská federácia kúpila od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 160.000 dávok nevyužitej vakcíny Sputnik V za identickú cenu, za ktorú ich nakupovalo Slovensko - 9,95 dolára za dávku.