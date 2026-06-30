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Na referende sa môže zúčastniť vyše 4,33 milióna voličov
Priblížila zároveň, že najpočetnejšiu skupinu oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov, teda časť populácie v produktívnom veku.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Tohtotýždňového referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť viac ako 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Vyše 112.000 mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. V súvislosti s víkendovým hlasovaním o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Z celkového počtu potenciálnych voličov tvoria ženy viac ako polovicu - 52 percent,“ priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. Upozornila, že odhad celkového potenciálneho počtu nezahŕňa občanov SR žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. „Tí mohli svoje volebné právo využiť prostredníctvom hlasovania poštou,“ dodala hovorkyňa.
Priblížila zároveň, že najpočetnejšiu skupinu oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov, teda časť populácie v produktívnom veku. „Podľa kvalifikovaného odhadu ich je viac ako 2,58 milióna, čo predstavuje takmer 60 percent všetkých potenciálnych voličov,“ spresnila Morháčová.
Hlasovať môže prísť vyše milióna seniorov vo veku nad 64 rokov, ktorí tvoria takmer štvrtinu (24,2 percenta všetkých potenciálnych voličov). Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov predstavujú takmer 700.000 potenciálnych voličov (16 percent všetkých oprávnených voličov).
Z regionálneho pohľadu má najviac potenciálnych voličov, viac ako 610.000, prihlásený trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej, len necelých 460.000 voličov, má trvalý pobyt v Trnavskom kraji.
Prvýkrát v referende môže hlasovať takmer 185.000 ľudí, ktorí v období od predchádzajúceho referenda (január 2023) dovŕšili 18 rokov. Vyše 112.000 z nich môže práve pri sobotňajšom referende voliť po prvý raz, keďže „vek dospelosti“ dovŕšili po posledných voľbách (voľby do Európskeho parlamentu boli 8. júna 2024).
Najviac prvovoličov má trvalý pobyt v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 19.000. Nasleduje Košický kraj s viac ako 18.000 prvovoličmi. Najmenej prvovoličov, necelých 11.000, má prihlásený trvalý pobyt v Trenčianskom a Trnavskom kraji.
Referendum s dvoma otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.
„Z celkového počtu potenciálnych voličov tvoria ženy viac ako polovicu - 52 percent,“ priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. Upozornila, že odhad celkového potenciálneho počtu nezahŕňa občanov SR žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. „Tí mohli svoje volebné právo využiť prostredníctvom hlasovania poštou,“ dodala hovorkyňa.
Priblížila zároveň, že najpočetnejšiu skupinu oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov, teda časť populácie v produktívnom veku. „Podľa kvalifikovaného odhadu ich je viac ako 2,58 milióna, čo predstavuje takmer 60 percent všetkých potenciálnych voličov,“ spresnila Morháčová.
Hlasovať môže prísť vyše milióna seniorov vo veku nad 64 rokov, ktorí tvoria takmer štvrtinu (24,2 percenta všetkých potenciálnych voličov). Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov predstavujú takmer 700.000 potenciálnych voličov (16 percent všetkých oprávnených voličov).
Z regionálneho pohľadu má najviac potenciálnych voličov, viac ako 610.000, prihlásený trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej, len necelých 460.000 voličov, má trvalý pobyt v Trnavskom kraji.
Prvýkrát v referende môže hlasovať takmer 185.000 ľudí, ktorí v období od predchádzajúceho referenda (január 2023) dovŕšili 18 rokov. Vyše 112.000 z nich môže práve pri sobotňajšom referende voliť po prvý raz, keďže „vek dospelosti“ dovŕšili po posledných voľbách (voľby do Európskeho parlamentu boli 8. júna 2024).
Najviac prvovoličov má trvalý pobyt v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 19.000. Nasleduje Košický kraj s viac ako 18.000 prvovoličmi. Najmenej prvovoličov, necelých 11.000, má prihlásený trvalý pobyt v Trenčianskom a Trnavskom kraji.
Referendum s dvoma otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.