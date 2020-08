Budaj: Mliekareň znečistila vodu v Slatine,inšpektorke poleptalo ruku

Bratislava 25. augusta (TASR) – Kontrola na rieke Slatina pri Hriňovej odhalila nelegálne prečerpávanie odpadových vôd. Ako v utorok na tlačovej konferencii uviedli minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo, znečistenie malo pochádzať z mliekarne. Inšpektorke pri odbere poleptalo ruku.



"Pri tejto rieke občania neustále hlásia aj na zelenú linku, aj mne osobne jej znečistenie. Opakuje sa to neustále a nejde o nevinné znečistenie. Zdá sa, že sú to dosť agresívne čistiace chemikálie," povedal Budaj s tým, že inšpektori životného prostredia sa snažili zistiť pôvodcu envirokriminality. Inšpektorka podľa Budaja dostala výhražné listy, v ktorých sa jej vyhrážali smrťou.



Podľa jeho slov sa však nenechala zastrašiť a vykonala kontrolu, pri ktorej zistila, že sa v rieke zbavujú odpadu. "Hoci mala voľno, zariadila si možnosť urobiť kontrolu práve v okolí Slatiny, kde preukázala, že prichádza k únikom, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou systémom, ako sa zbavovať škodlivého odpadu v neprospech životného prostredia, bezohľadných podnikateľov," vysvetlil.



Ak sa to potvrdí, kompetentní budú podľa neho niesť za znečistenie zodpovednosť. Nevylúčil však, že s odpadom nelegálne nakladala iba mliekarenská spoločnosť, môže ísť aj o iné. Kontroly podľa jeho slov budú pokračovať a budú sa preverovať ďalšie okolnosti znečisťovania.



Jenčo tvrdí, že nejde o bežnú haváriu, ale o falošne vedenú kanalizáciu. Doplnil, že nelegálne prečerpávanie bolo vyústené do dažďových zvodov. "V nedeľu (23. 8.) sa zistilo, že v dažďových odtokoch je nelegálne vyústená rúra, do ktorej boli nelegálne prečerpávané tieto vody. Naši inšpektori odobrali vzorky aj z priemyselných odpadových vôd," doplnil s tým, že kanalizáciu je "kompletne v havarijnom stave". V septembri má dôjsť k stretnutiu pracovnej skupiny, ktorá posúdi ďalšie fungovanie prevádzky.



Budaj tiež upozornil na extrémistickú skupinu na sociálnej sieti, ktorá chce zastrašovať ochrancov prírody. Viacerí podľa jeho slov môžu disponovať zbraňami. "Nikto nesmie zastrašovať ľudí, ktorí zápasia o čisté životné prostredie, či už ten zápas prebieha prostredníctvom SIŽP, alebo je to lesná stráž či občianski aktivisti," dodal.



Nový riaditeľ SIŽP bude posielať na kontroly inšpektorov z iných krajov, ktorí budú podľa Budaja "neúplatní a nezastrašiteľní".