Rezort školstva: K vzdelávaniu rómskych detí vzniklo viacero opatrení

Bratislava 26. augusta (TASR) - Na riešenie vzdelávania rómskych detí vzniklo viacero opatrení. Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pre TASR uviedol, že tejto problematike venujú výraznú pozornosť.



V decembri 2021 vláda SR schválila strategický dokument s názvom Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Dokument je zameraný na zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov v školách bez rozdielu. "Hlavným cieľom je inkluzívny vzdelávací systém, ktorý poskytuje vzdelávanie naozaj všetkým deťom, žiakom, študentom, s rešpektovaním individuálnych osobitostí a rozmanitých výchovno-vzdelávacích potrieb každého dieťaťa, žiaka alebo študenta a umožňujúci naplniť ich potenciál na najvyššiu možnú mieru," uviedol rezort školstva. V tomto strategickom dokumente je rozpracovaných šesť prioritných oblastí, jedna z nich je zameraná na desegregáciu vo výchove a vzdelávaní.



S cieľom čo najrýchlejšie pristúpiť k zavádzaniu opatrení v oblasti inkluzívneho vzdelávania rezort školstva identifikoval v dokumente s názvom Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021 oblasti, ktorých riešenie bolo prioritou v roku 2021. "Tieto prioritné oblasti s uvedenými cieľmi rozpracované do opatrení sú prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien, ktoré sú potrebné na to, aby sa postupne zvyšovala inkluzívnosť vzdelávacieho systému," povedalo MŠVVaŠ SR. V júni vláda schválila prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 – 2024.



Téme desegregácie sa venuje aj ďalší dokument s názvom Metodický materiál desegregácie škôl pre zriaďovateľov a riaditeľov – Spolu v jednej lavici.



Rezort školstva pripravuje aj výzvu Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku nula až šesť rokov, najmä z marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby, vypísaná by mala byť na jeseň. "Na Slovensku pretrváva nízka miera zaškolenosti detí v materských školách v porovnaní s priemerom krajín EÚ. Špecificky nízka je zaškolenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (41 percent) a detí so zdravotným znevýhodnením (67 percent). V porovnaní s celou populáciou detí vo veku tri až päť rokov, ktorí navštevujú materskú školu (81 percent). Práve predprimárne vzdelávanie pritom patrí k významným faktorom pozitívne vplývajúcim na neskoršie vzdelávacie výsledky žiakov," spresnil rezort školstva.



MŠVVaŠ SR realizuje i projekt spolu s Radou Európy Pilotné overovanie plurilingválneho prístupu k inklúzii rómskych detí vo vzdelaní. "Pilotné overovanie všeobecnejšie prispeje k pochopeniu spôsobov, akými by sa koncept viacjazyčného a medzikultúrneho vzdelávania mohol premietnuť do praxe vo viacnárodnostnej triede s cieľom zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie žiakov z jazykových menšín," dodal rezort školstva.



Na Slovensku sa nedarí znižovať rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie. Neprispela k tomu ani Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania, ktorej implementáciu v praxi kontroloval NKÚ SR. V kontrolovanom období v rokoch 2016 – 2020 bolo pritom na jednotlivé aktivity a opatrenia v oblasti vzdelávania použitých 173 miliónov eur, a to najmä z prostriedkov Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková.