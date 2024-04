Na rozvoj regiónov či zachovávanie tradícií je možné získať grant

Bratislava 15. apríla (TASR) - Na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizácie životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku je možné získať grant. Projekty sa dajú predkladať elektronicky do 5. mája. TASR o tom informovala Nadácia SPP, ktorá spúšťa nový ročník grantového programu SPPoločne pre komunity.



Na podporu komunít sa rozdelí 200.000 eur. "V tomto ročníku sme do názvu programu pridali podtitul Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, lebo sa domnievame, že tento rozmer sa nám postupne zo života začína vytrácať. Chceme, aby mladší i starší boli hrdí na miesto, kde žijú, aby spoznali históriu tejto lokality, jej blízke aj širšie okolie, pamiatky a výnimočné miesta, zvyklosti a komunitu, v ktorej pôsobia," uviedla správkyňa nadácie Eva Guliková.



Zapojiť sa môžu organizácie, ktoré majú projekty spojené s ochranou životného prostredia a udržateľnosťou či nápady ako spájať rôzne generácie či komunity žijúce v jednom regióne. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3000 eur. Zároveň aktivity projektu musia byť zrealizované do 31. októbra.