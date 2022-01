Sme pripravení na otvorený dialóg s Ruskom, tvrdí I. Korčok

Bratislava 7. januára (TASR) - Sme pripravení na otvorený dialóg s Ruskom, ten však musí sprevádzať aj bezodkladná deeskalácia vojenských aktivít pri hraniciach s Ukrajinou, uviedol v piatok na virtuálnom rokovaní so šéfmi diplomacie členských krajín NATO minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Hlavnou témou rokovania boli prípravy zasadnutia Rady NATO-Rusko, ktoré sa uskutoční 12. januára v Bruseli. Spojenci budú rokovať s Ruskom v tomto formáte po viac ako dvoch rokoch.



"Dlhodobo sa zasadzujem o to, aby Slovensko a aj Aliancia mali s Ruskou federáciou vzťahy založené na otvorenom dialógu a vzájomnom rešpekte a vzťahy zbavené predsudkov a konfrontácie. Preto vítam, že sa nám z iniciatívy NATO podarilo po viac ako dvoch rokoch dohodnúť na usporiadaní spoločného rokovania s Ruskom. Na tieto rokovania ideme ako spojenci, ktorí majú spoločný záujem na zlepšení bezpečnostnej situácie na východnej hranici Aliancie a ktorí sa zároveň vedia spoločne postaviť za hodnoty a princípy založené na rešpektovaní medzinárodného práva a našich záväzkov. A to znamená aj bezpečnosť a stabilitu našich partnerov, ako je Ukrajina a Gruzínsko, a ich možnosť slobodne a suverénne sa rozhodovať o svojej budúcnosti," uviedol minister Korčok.



Na zasadnutí Rady NATO-Rusko sa bude diskutovať aj o návrhu Ruskej federácie na vypracovanie dohody s NATO o bezpečnostných zárukách.



"Pri takýchto príležitostiach sa ukazuje, aké veľmi dôležité je pre nás členstvo v NATO a vzájomná koordinácia s našimi spojencami. Som presvedčený, že otvorený dialóg je dnes najlepšou cestou na vyjasnenie si vzájomných pozícií a hľadanie riešení, ktoré prispejú k deeskalácii napätia. Zároveň chcem opätovne zdôrazniť, že v týchto rozhovoroch budeme vychádzať z princípov, ktoré tvoria základ našej slovenskej a európskej bezpečnosti – vrátane rešpektovania medzinárodného práva a záväzkov, ktoré sme na seba ako členovia medzinárodného spoločenstva prijali," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Zasadnutie Rady NATO-Rusko 12. januára 2022 v Bruseli sa uskutoční v rámci série ďalších medzinárodných rokovaní o otázkach európskej a transatlantickej bezpečnosti, a to bilaterálnych rozhovorov o strategickej stabilite medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou 10. januára 2022 v Ženeve a zasadnutia Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 13. januára 2022 vo Viedni.