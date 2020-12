Na šéfa SND kandiduje päť uchádzačov

Bratislava 9. decembra (TASR) – O tom, kto bude viesť Slovenské národné divadlo (SND), by sa malo rozhodnúť medzi piatimi kandidátmi. Zo siedmich uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania, vyselektovala a do tretieho kola pozvala výberová komisia päticu Martin Bendik, Matej Drlička, Peter Kováč, Mário Radačovský a Roman Takáč. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.



Tretie kolo sa uskutoční 14. a 15. decembra v sídle MK a bude mať dve časti, neverejné a verejné vypočutie. "V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho doterajšej kariéry. Členovia komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstaví každý uchádzač svoj projekt rozvoja a riadenia SND. Zároveň odpovie na otázky verejnosti a členov komisie," ozrejmila hovorkyňa.



Verejnosť si toto vypočutie môže pozrieť prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva. Podrobnosti o streame a používaní elektronickej aplikácie zverejní rezort v deň híringu. „Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení sa výberového konania," oznámila Viciaňová.



Kandidátov na vedenie SND posúdi sedemčlenná výberová komisia, v ktorej budú mať zastúpenie zamestnanci SND, rezort kultúry i odborníci z akademického prostredia, manažmentu a personalistiky, rovnako zástupca z oblasti nezriaďovanej kultúry. Zamestnancov SND bude reprezentovať štvorica Tomáš Maštalír (herec, člen Činohry SND), Silvia Najdená (sólistka Baletu SND), Maroš Podhajský (tajomník a zástupca riaditeľa Opery SND) a Viliam Švarda (vedúci technickej prevádzky Činohry SND). Budú mať jeden spoločný hlas.



Životopisy uchádzačov možno nájsť na webe ministerstva. Verejnosť môže tiež poskytnúť spätnú väzbu ku kandidátom.



Ministerstvo kultúry vypísalo výberové konanie na vedenie SND 7. októbra a záujemcovia sa mohli hlásiť do 7. novembra. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach.