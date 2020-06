Na severe platí výstraha pred dažďom, na východe SR bude veterno

Bratislava 23. júna (TASR) - V niektorých okresoch severného Slovenska naďalej platí výstraha druhého stupňa pred dažďom. Týka sa to okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Michalovce, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke. Výstrahy platia do 10.00 h.



Výstraha pred povodňami z trvalého dažďa platí pre okresy Skalica, Sabinov a Michalovce. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa.



V utorok bude veterno najmä na východe krajiny. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre niektoré okresy Prešovského a Košického kraja od 7.00 h do 20.00 h. V týchto okresoch sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne ojedinele v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.



Podľa meteorológov by malo byť do 10.00 h veterno aj na horách. V tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, ktorá platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa v polohách nad 1000 metrov ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.