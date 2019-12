NA SEVERE POZOR: V najbližšie dni tam budú snehové jazyky a záveje

Výstrahy SHMÚ. Foto: SHMÚ

Bratislava 27. decembra (TASR) – Na severe Slovenska si treba aj počas najbližších dní dávať pozor na snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.Zvýšenie opatrnosti sa týka viacerých okresov Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Výstrahy predbežne platia od piatka od 10.00 h do nedele (29. 12.) do 6.00 h.Podľa portálu zjazdnost.sk sú v súčasnosti zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v niektorých prípadoch pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.Slovenská správa ciest (SSC) pripomína, že pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú pre celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop, Šútovce a Veľké Pole.