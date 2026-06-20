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Na severe Slovenska spozorovali supa bielohlavého
SOS/BirdLife pripomína, aby ľudia počas hniezdnej sezóny pozorne sledovali svoje okolie.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Na severe SR v Tatrách a na hornej Orave pri obci Lomná spozorovali tento týždeň supa bielohlavého. Sup nie je na Slovensku bežným druhom, nehniezdi tu. Najbližšie hniezdiská sú v Srbsku a severnom Taliansku. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife.
„Kým orly skalné majú rozpätie krídel do 2,2 metra (a už pri tomto rozpätí vzbudzuje ich pozorovanie údiv), orliaky morské do 2,5 metra, tak supy bielohlavé až do 2,8 metra,“ priblížili ornitológovia s tým, že pozorovanie supov je tak neprehliadnuteľné.
SOS/BirdLife pripomína, aby ľudia počas hniezdnej sezóny pozorne sledovali svoje okolie. Okrem bežných, známych druhov sa môžu stále objaviť aj neobvyklé pozorovania, tvrdí. V prípade, že nejakého nezvyčajného vtáka spozorujú, môžu to zapísať do online aplikácie či databázy a prispieť tak k zlepšeniu poznatkov o vtáctve.
„Kým orly skalné majú rozpätie krídel do 2,2 metra (a už pri tomto rozpätí vzbudzuje ich pozorovanie údiv), orliaky morské do 2,5 metra, tak supy bielohlavé až do 2,8 metra,“ priblížili ornitológovia s tým, že pozorovanie supov je tak neprehliadnuteľné.
SOS/BirdLife pripomína, aby ľudia počas hniezdnej sezóny pozorne sledovali svoje okolie. Okrem bežných, známych druhov sa môžu stále objaviť aj neobvyklé pozorovania, tvrdí. V prípade, že nejakého nezvyčajného vtáka spozorujú, môžu to zapísať do online aplikácie či databázy a prispieť tak k zlepšeniu poznatkov o vtáctve.