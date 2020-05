Na severovýchode SR sa sucho zmiernilo, na západe Slovenska zhoršilo

Bratislava 10. mája (TASR) - Sucho aj naďalej skúša odolnosť pôdy, poľnohospodárskych plodín a trvalých trávnych porastov. Podľa jarného monitoringu poľných prác zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa sucho na severovýchode krajiny v týchto dňoch čiastočne zmiernilo. Na druhej strane sa však na väčšine územia stav nezlepšil, na juhozápadnom Slovensku sa ešte zhoršil. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Upozornila, že v 18. týždni sa vyskytli zrážky na celom území Slovenska. Najviac, 55 milimetrov (mm), napršalo na krajnom východe, v oblasti Horného Zemplína. Na juhozápade a na juhu stredného Slovenska ojedinele spadlo menej ako 1 mm. Extrémne sucho je v celom pôdnom profile do hĺbky 100 cm aktuálne na 15 % územia. V 17. týždni to bolo na úrovni 25 % územia. Zhoršenie situácie nastalo v povrchovej vrstve na juhozápadnom Slovensku, na krajnom východe sa situácia ojedinele zlepšila.



Holéciová uviedla, že v okrese Galanta od 12. marca neboli žiadne atmosférické zrážky. "To znamená, že už vyše 9 týždňov nepadla ani kvapka vody. Vysoké denné teploty a časté silné veterné počasie značne zasahovali do obvyklej vegetácie. Suchom trpia aj viacročné krmoviny. Prvá kosba, ktorá je v týchto dňoch aktuálna, bude dávať nižšie hektárové výnosy asi o 40 % a ďalšie kosby budú veľmi závislé od vývoja počasia," upozornila.



Poznamenala, že v oblasti Kysúc (okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto) sa podľa odhadov poľnohospodárov zníži produkcia jarín, trvalých trávnych porastov a krmovín na ornej pôde až o 50 %. Je nedostatok pastvy, sena z trvalých trávnych porastov.



V priemere podľa Holéciovej vyháňajú chovatelia hovädzí dobytok na pastvu začiatkom mája, v súčasnosti sú pasienky úplne bez porastov, s predpokladom až mesačného oneskorenia pastvy s problémom zabezpečenia krmív do pastvy. "Úľavu z nedostatku atmosférických zrážok pociťujú v okrese Stará Ľubovňa. Po veľkom suchu postupne pribúdajú zrážky," dodala Holéciová.