Na sídliskách hasičom komplikujú prácu zle zaparkované vozidlá

Bratislava 7. augusta (TASR) - Zle zaparkované vozidlá na sídliskách a v husto obývaných mestských oblastiach komplikujú prácu hasičom, a to najmä pri príjazdoch na miesto udalosti. Upozorňujú preto vodičov, že keď pôjde o život, preparkovať nestihnú. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.



"Zaparkované vozidlo, ktoré bráni prejazdu hasičskej techniky, oberá zasahujúcich hasičov o dôležité sekundy, ktoré vo väčšine prípadov rozhodujú o záchrane života a zdravia osôb," poukazujú na to hasiči.



HaZZ upozorňuje vodičov, aby neparkovali v križovatkách a vo vzdialenosti kratšej ako päť metrov, pred vchodom do bytovky a taktiež v blízkosti podzemných a nadzemných hydrantov. Parkovať nemajú ani na nástupných plochách pre hasičské vozidlá a na komunikáciách, ktoré k nim vedú.



Parkovať by mali vodiči v jednom jazdnom pruhu a tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka tri metre. "V zákrutách parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka komunikácie minimálne štyri metre," radia hasiči.



Zdôrazňujú, že každý vodič by mal v prvom rade rešpektovať dopravné značenie a parkovať na miestach na to určených. "V prípade, že vodič zaparkuje svoj automobil mimo vyznačeného parkovacieho miesta, mal by myslieť na skutočnosť, že hasičská technika potrebuje na prejazd minimálne tri metre," uviedol HaZZ.