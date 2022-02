Na silný vietor treba dávať pozor aj v pondelok

Bratislava 20. februára (TASR) - So silným vetrom treba rátať aj v pondelok (21. 2.). Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého i druhého stupňa pred vetrom i vetrom na horách. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, a tiež pre okresy Myjava, Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok a Poprad. Miestami sa v týchto oblastiach očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h, v priemere až do 45 km/h.



Na horách v okresoch Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín môže vietor v polohách nad 1800 metrov miestami dosiahnuť priemernú rýchlosť až do 105 km/h, v nárazoch do 160 km/h. Platí tu výstraha druhého stupňa. V niektorých okresoch Žilinského kraja platia aj výstrahy prvého stupňa.