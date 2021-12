NA SILVESTRA NÁS POČASIE NEPOTEŠÍ: Hmla potrápi takmer celú krajinu

Bratislava 31. decembra (TASR) – Posledný deň v roku 2021 potrápi celé územie Slovenska hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pre takmer celé územie krajiny, pričom trvá do polnoci.



Na celom území Slovenska sa očakáva ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 – 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedli meteorológovia. Výstraha pred hmlou platí pre celú krajinu, okrem okresov Námestovo a Tvrdošín.



V piatok bude veterno aj na horách. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, platí pre okresy Žilina, Martin, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. "Na horách v polohách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu," uviedol SHMÚ.



Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou, a to najmä v okresoch na strednom a východnom Slovensku. Výstrahy platia do 15.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia," dodali meteorológovia.