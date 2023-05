Na školách si žiaci zmerajú vedomosti z matematiky a prírodných vied

Bratislava 18. mája (TASR) - Do 26. mája si na vybraných základných školách žiaci štvrtého ročníka zmerajú svoje vedomosti z matematiky a prírodných vied v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2023. Informuje o o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) na svojom webe.



"Do štúdie sa na Slovensku zapojí približne 5000 žiakov, viac ako 300 učiteľov a 162 riaditeľov vybraných základných škôl," uviedli z NIVaM. Celkovo sa do štúdie zapojí viac ako 60 krajín z celého sveta.



Výber vzorky sa uskutočňuje na základe dvojstupňového stratifikovaného výberu. V prvom kroku sa vyberajú školy a v druhom celé triedy v rámci týchto škôl.



Štúdia sa uskutočňuje pod záštitou Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania pravidelne v štvorročných cykloch. SR sa do tohto merania zapája už od začiatku realizácie tejto štúdie, teda od roku 1995. Národným koordinačným centrom štúdie TIMSS na Slovensku je NIVaM.



TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia štyri druhy dotazníkov - dotazník pre žiaka, učiteľa, školu (určený riaditeľovi školy) a rodičov.