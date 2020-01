Na skvalitnenie zdravotníctva ide z eurofondov viac ako 220 mil. eur

Bratislava 23. januára (TASR) - Na skvalitnenie zdravotníctva Slovensko aktuálne čerpá z eurofondov viac ako 220 miliónov eur. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR poskytuje finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry nemocníc, rekonštrukciu urgentných príjmov, nákup nového prístrojového vybavenia a zdravotníckej techniky či vybudovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti. Spolu ide o 76 projektov.



„Nemocnice môžu vďaka týmto prostriedkom obstarať nové prístrojové vybavenie a techniku, zlepšiť energetickú hospodárnosť budov, napríklad zateplením. Prioritou je zlepšenie starostlivosti o pacientov a skvalitnenie pracovných podmienok pre lekárov a zdravotnícky personál,“ povedal predseda vlády SR poverený vedením ministerstva zdravotníctva Peter Pellegrini (Smer-SD).



V súčasnosti sa realizuje 28 projektov v celkovej výške 187 miliónov eur, v ktorých je zahrnutá rekonštrukcia alebo výstavba urgentných príjmov v 15 nemocniciach. Tá si podľa MZ SR vyžiada 40 miliónov eur. Investovať sa bude napríklad do fakultných nemocníc v Trenčíne a Nových Zámkoch, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, do nemocníc v Brezne, Starej Ľubovni, Leviciach, Kežmarku, Levoči, Bardejove, Poprade, Zvolene, Komárne, Košiciach-Šaci, Trebišove, Dunajskej Strede a Galante.



Z eurofondov sa čerpajú aj prostriedky na budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), v ktorých má byť poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené novými kvalitnými prístrojmi a zdravotníckou technikou na jednom mieste so sústredením maximálneho množstva lekárov a špecialistov. "V súčasnosti sa realizuje 48 projektov CIZS so schváleným príspevkom takmer 39 miliónov eur, napríklad v Pruskom, Lipanoch, Slanci, Jelšave, Kremnici, Štrbe, Terchovej, Tvrdošíne, Medzeve, Detve, Kružlove, Plešivci, Žarnovici, Gabčíkove, Lehniciach, Smoleniciach, Medzilaborciach, Kolárove, Dobšinej, Vysokých Tatrách, Topoľčiankach, Kežmarku, Šahách, Čani, Seni a Bzenove," informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Aktuálne sa posudzuje a hodnotí 38 projektových zámerov predložených na základe výzvy s alokáciou 30 miliónov eur z eurofondov.