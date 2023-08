Na Slanickom ostrove divadla bude mať premiéru Divadlo bez domova

Bratislava 19. augusta (TASR) - Profesionálne divadelné súbory i ľudia bez domova sa predstavia na 4. ročníku festivalu Slanický ostrov divadla. Podujatie na Orave bude na Slanickom ostrove umenia a v Námestove od 4. do 10. septembra.



Organizátori zvolili pre aktuálny ročník tému Domov. Avizujú, že na festival sa vráti Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin. Premiéru bude mať Divadlo bez domova, ktoré pracuje s marginalizovanými skupinami obyvateľov a upozorňuje na dôležité sociálne témy.



"Súčasťou divadelného súboru sú ľudia bez domova, zdravotne alebo sociálne znevýhodnená mládež, ľudia s psychiatrickou diagnózou, ale aj študenti a dobrovoľníci, ktorí dostávajú priestor umelecky sa prezentovať a prostredníctvom divadla, tanca alebo spevu búrať predsudky, ktoré väčšinová spoločnosť voči menšinám prechováva," približuje riaditeľ festivalu Peter Balcerčík Divadlo bez domova, ktoré sa na Orave predstaví s hrou Cirkus Madraš.



V programe festivalu figurujú aj inscenácie Slovenského komorného divadla (SKD) Martin a Divadla Morgonrock. Predstaví sa tiež nezávislé divadlo Jedným dychom a námestovské zoskupenie dNO s autorským site-specific projektom Genius loci N/A, ktoré pracuje s témou domova a identity, ich straty a vykorenenia. "Ide o nekonvenčné a originálne dielo, ktoré bolo ušité priamo na Slanický ostrov umenia. Diváci by sa mali pripraviť na putovanie po tomto magickom mieste, objavovanie jeho tajomných zákutí a histórie," dodáva Balcerčík.



Festival má poukázať aj na to, že mať vlastný domov nie je samozrejmosťou a v spoločnosti reflektujeme ľudí bez domova, rôzne marginalizované skupiny a vylúčené komunity, ktoré si svoj domov hľadajú a budujú ťažšie. "V rámci festivalu chceme opätovne apelovať na ohľaduplný a láskavý prístup k zraniteľným skupinám," uzatvára organizátor.



Súčasťou festivalu budú debaty a diskusie o domove i duševnom zdraví, hudobné a tanečné performancie, program pre deti či dizajnový market.