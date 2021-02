Na Slovensko by mohli prísť pomôcť zahraniční zdravotníci

Bratislava 17. februára (TASR) – Na Slovensko by mohlo prísť pomáhať desať lekárov a 25 sestier zo zahraničia. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v rámci zhoršujúcej sa pandemickej situácie požiadalo vládu o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Návrh na stredajšom rokovaní schválila vláda.



Zdravotníci by mali poskytnúť starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 na lôžkach oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotiek intenzívnej starostlivosti. V prípade zhoršenia situácie ministerstvo očakáva zvýšenie počtu zahraničných zdravotníkov.



"Pobyt zahraničných tímov, ktoré by prišli na územie Slovenskej republiky poskytovať zdravotnú starostlivosť, by bol len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa, predbežne očakávame, že dĺžka by bola jeden mesiac," uvádza rezort zdravotníctva v materiáli.



MZ by malo po dohode s ministerstvom vnútra určiť pracoviská ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorých by zahraničné tímy lekárov a sestier mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19.



Ministerstvo zabezpečí materiálno-technické požiadavky vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov zahraničného tímu. Deklaruje, že pre nich zabezpečí aj ubytovanie a administratívnu pomoc.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vysvetlil, že nové mutácie ochorenia COVID-19 majú tendenciu rýchlejšie sa šíriť v rámci populácie a spôsobujú nárast a dopyt po poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Štátny tajomník MZ Peter Stachura doplnil, že najväčší problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je nedostatok zdravotníkov, ktorí sa starajú o najnáročnejších pacientov. "Ide o vysoko odborný personál, ktorý nie je možné jednoducho nahradiť, napríklad z ambulantného sektora," podotkol.