Na Slovensko by mohlo prísť ďalších 900 vojakov členských krajín NATO

Bratislava 4. mája (TASR) - Na Slovensko by mohlo prísť ďalších 900 vojakov členských štátov NATO, konkrétne z Česka, Nemecka, USA a Slovinska. Celkovo tak má v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie v SR pôsobiť do 3000 vojakov. Zvýšenie mandátových počtov, ktoré určujú maximálny počet vojakov, v stredu odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl doplnia schopnosti a kapacity Ozbrojených síl SR a prispejú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku," deklarovalo ministerstvo obrany v predloženom materiáli.



Počet českých vojakov sa má zvýšiť o 100. Z Nemecka by mohlo prísť o 500 príslušníkov viac, zo Spojených štátov o 200. Slovinsko by mohlo poslať o 100 vojakov viac.