< sekcia Slovensko
Na Slovensko dorazili ďalšie dávky nosových vakcín proti chrípke
Ministerstvo zároveň dodalo, že množstvo, distribúcia do distribučnej siete, ako aj vyskladnenie na lekárne je plne v kompetencii držiteľa registrácie.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensko minulý týždeň dorazila ďalšia dávka nosových vakcín proti chrípke pre deti. Celkovo ide o 19.040 balení. Dodávka ďalších asi 13.000 kusov sa očakáva začiatkom novembra. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
„Množstvo nazálnych vakcín proti chrípke, ktoré držiteľ alokoval pre slovenský trh na očkovaciu sezónu 2025, je dvojnásobné. Odvíja sa od minuloročného s prihliadnutím na aktuálny záujem a je výhradne v manažmente držiteľa registrácie nazálnej vakcíny. Ten potvrdil, že v druhej dávke dodal 19.040 balení vakcíny na veľkodistribúciu v SR. Tretia dávka vakcín (cca 13.000 kusov) má predpokladaný termín dovozu začiatkom novembra,“ uviedli pre TASR z rezortu.
Ministerstvo zároveň dodalo, že množstvo, distribúcia do distribučnej siete, ako aj vyskladnenie na lekárne je plne v kompetencii držiteľa registrácie. „MZ SR do tohto procesu nevstupuje,“ dodalo.
„Množstvo nazálnych vakcín proti chrípke, ktoré držiteľ alokoval pre slovenský trh na očkovaciu sezónu 2025, je dvojnásobné. Odvíja sa od minuloročného s prihliadnutím na aktuálny záujem a je výhradne v manažmente držiteľa registrácie nazálnej vakcíny. Ten potvrdil, že v druhej dávke dodal 19.040 balení vakcíny na veľkodistribúciu v SR. Tretia dávka vakcín (cca 13.000 kusov) má predpokladaný termín dovozu začiatkom novembra,“ uviedli pre TASR z rezortu.
Ministerstvo zároveň dodalo, že množstvo, distribúcia do distribučnej siete, ako aj vyskladnenie na lekárne je plne v kompetencii držiteľa registrácie. „MZ SR do tohto procesu nevstupuje,“ dodalo.