Na Slovensko dorazilo 2,5 milióna kusov jednorazových ochranných rúšok

Bratislava 24. marca (TASR) - Na Slovensko v utorok dorazilo 2,5 milióna kusov jednorazových ochranných rúšok, 50.000 kusov testerov, 20.000 kusov ochranného oblečenia a 25.000 kusov ochranných okuliarov. Časť bola darom od súkromných spoločností. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.



"Na Slovensko do skladov Ministerstva vnútra SR a skladov štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči v kamiónoch v najbližších chvíľach dorazí potrebný zdravotnícky materiál, ktorý bude následne distribuovaný tam, kde je to najviac treba," povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Vďaka pomoci Českej republiky, ktorá poskytla a bude poskytovať Slovensku svoje zazmluvnené letecké kapacity čínskeho leteckého prepravcu, v utorňajších skorých ranných hodinách pristálo na pražskom letisku lietadlo z Číny so zdravotníckym materiálom.



Konkrétne ide o slovenským rezortom vnútra zakúpené dva milióny jednorazových ochranných rúšok. Rovnako sa na palube lietadla nachádzal dar od súkromných spoločností J&T a Energetický a průmyslový holding (EPH) v podobe ďalšieho pol milióna rúšok, 50.000 kusov testerov, 20.000 kusov ochranného oblečenia a 25.000 kusov ochranných okuliarov. Firmy pripravujú dodávku aj respirátorov potrebných najmä pre zdravotnícky personál v prvej línii. Na pomoc v boji proti novému koronavírusu pre Slovensko a Česko vyčlenili tieto spoločnosti spolu osem miliónov eur.