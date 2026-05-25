Na Slovensko opäť zavíta protidrogový projekt Revolution Train
Autor TASR
Myjava 25. mája (TASR) - Protidrogový projekt Revolution Train, interaktívny vlak zameraný na prevenciu závislostí, opäť prichádza na Slovensko. Ako pre TASR uviedol autor projektu Pavel Tůma, návštevníci uvidia príbeh založený na osobnej skúsenosti z 90. rokov, ktorý je spracovaný do filmovej podoby, ukazuje postupný vznik závislosti od alkoholu a tabaku až po tvrdé drogy.
„Podstatné je to, že sme sa snažili ukázať surovú realitu, ako nevinne sa závislosť začína. Cieľom je ukázať, že ani ten najlepší kamarát nie je najlepší kamarát, ak ponúka drogy,“ ozrejmil s tým, že ide o školskú pomôcku, ktorú si medzi sebou prenajímajú mestá a kraje.
Vlak je dlhý približne 165 metrov a pozostáva zo šiestich vozňov, štyroch kinosál a z ôsmich interaktívnych miestností. Návštevníci prechádzajú realisticky spracovanými scénami, ako sú drogové brlohy, policajná vyšetrovňa či väzenie. Kapacita jednej prehliadky je maximálne 17 osôb, prehliadky vedú vyškolení lektori mestskej polície a pedagógovia.
Projekt prichádza z Českej republiky a jeho zastávky budú Nové Mesto nad Váhom (1. 6.) a Nitra (2. 6.). „Tieto dva dni sú určené najmä pre školy a odborníkov,“ vysvetlil. Nasledovať majú zastávky v Myjave a Pezinku, kde bude vlak prístupný aj verejnosti vrátane rodičov s deťmi. „Súčasťou je aj zber anonymizovaných dát od žiakov, ktoré majú mestám a školám pomôcť identifikovať a riešiť problémy mladých,“ doplnil.
Revolution Train funguje 11. sezónu a pôsobí aj v zahraničí. „V Nemecku má projekt 60 partnerských miest a navštívilo ho približne 120.000 detí a mladých ľudí,“ zhrnul Tůma. Dôležitou spätnou väzbou sú podľa autora hodnotenia pedagógov, pričom 94 percent z približne 11.000 oslovených učiteľov projekt odporúča ďalej.
