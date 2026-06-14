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Na Slovensko pricestoval indický premiér Módí
V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim i predsedom vlády SR Robertom Ficom.
Autor Teraz.sk/TASR
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Bratislava 14. júna (Teraz.sk) - Na Slovensko pricestoval indický premiér Nárendra Módí, na letisku ho privítal minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Informuje o tom rezort zahraničných vecí na svojej facebookovej stránke.
V rámci jednodňového programu sa indický premiér stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim i predsedom vlády SR Robertom Ficom. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach.
"Dnes večer som v Bratislave privítal premiéra najľudnatejšej krajiny sveta Nárendra Módího, ktorý začína prvú návštevu indického premiéra v Slovenskej republike od vzniku našej samostatnej štátnosti," uviedol Juraj Blanár.
Dodal, že je to historický a strategický okamih, ktorý potvrdzuje, že slovensko-indické vzťahy sa zintenzívňujú a prinášajú výsledky pre obe krajiny a oba národy ako na politickej, tak na obchodnej úrovni. "Pri mojej prvej pracovnej ceste do Indie v roku 2024 dosahoval náš vzájomný obchod 870-tisíc eur ročne a dnes je na úrovni 1,6 miliardy eur," konštatoval Blanár.
V rámci jednodňového programu sa indický premiér stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim i predsedom vlády SR Robertom Ficom. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach.
"Dnes večer som v Bratislave privítal premiéra najľudnatejšej krajiny sveta Nárendra Módího, ktorý začína prvú návštevu indického premiéra v Slovenskej republike od vzniku našej samostatnej štátnosti," uviedol Juraj Blanár.
Dodal, že je to historický a strategický okamih, ktorý potvrdzuje, že slovensko-indické vzťahy sa zintenzívňujú a prinášajú výsledky pre obe krajiny a oba národy ako na politickej, tak na obchodnej úrovni. "Pri mojej prvej pracovnej ceste do Indie v roku 2024 dosahoval náš vzájomný obchod 870-tisíc eur ročne a dnes je na úrovni 1,6 miliardy eur," konštatoval Blanár.