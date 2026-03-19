Na Slovensko pricestuje na budúci týždeň prezidentka Moldavska
Počas návštevy sa v Prezidentskom paláci uskutoční aj podpis medzivládnej zmluvy.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Prezidentka Moldavska Maia Sanduová pricestuje vo štvrtok 26. marca na návštevu Slovenska. Pôjde o historicky prvú oficiálnu bilaterálnu návštevu moldavskej hlavy štátu v Slovenskej republike. V Prezidentskom paláci v Bratislave ju privíta prezident SR Peter Pellegrini. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Najvyšší predstavitelia oboch krajín budú spolu hovoriť najmä o rozvoji ekonomických vzťahov medzi krajinami. Moldavsko je štát, ktorý má asi 2,5 milióna obyvateľov a orientuje sa prevažne na poľnohospodársky a potravinársky priemysel,“ priblížil odbor komunikácie. Prezidenti sa stretnú v Bratislave aj so zástupcami z biznis prostredia na Slovensko–moldavskom podnikateľskom fóre. „Moldavsko je krajina, ktorá má potenciál v tradičných aj inovatívnych odvetviach a predstavuje pre SR príležitosť podieľať sa na ich rozvoji,“ dodal odbor.
Počas návštevy sa v Prezidentskom paláci uskutoční aj podpis medzivládnej zmluvy. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) a moldavská ministerka práce a sociálnej ochrany Natalia Plugaruová podpíšu dohodu o sociálnom zabezpečení. Súčasťou delegácie prezidentky budú tiež podpredseda vlády a minister hospodárstva Eugen Osmochescu a minister obrany Anatolie Nosatii.
Kancelária prezidenta pripomína, že Moldavsko v roku 2014 podpísalo asociačnú dohodu s Európskou úniou a od júna 2022 má štatút kandidátskej krajiny, pričom prístupové rokovania sa začali v júni 2024. „Podpora európskej integrácii bude takisto jednou z tém rozhovoru medzi prezidentom SR a Sanduovou, ktorá bola zvolená za prezidentku v roku 2024 už po druhýkrát. Ide o prvú ženu v histórii krajiny na najvyššom poste v krajine,“ priblížila. Hlavy štátu budú diskutovať o otázkach súčasnej bezpečnosti vo svete a vývoji rusko-ukrajinského konfliktu.
