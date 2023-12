Na Slovensko pricestuje slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová

Bratislava 19. decembra (TASR) - Na Slovensko pricestuje na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej v utorok večer slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová so svojím partnerom Alešom Musarom. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu SR. Oficiálny privítací ceremoniál na nádvorí Prezidentského paláca sa uskutoční v stredu (20. 12.) predpoludním. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Hlavnými témami zajtrajších spoločných rokovaní prezidentiek budú okrem bilaterálnych vzťahov aj riešenie klimatickej krízy a zelená tranzícia. Prezidentky budú diskutovať aj o aktuálnej medzinárodnej situácii," načrtol hovorca.



Slovinská prezidentka sa večer pred návratom do vlasti stretne aj so slovinskými vojakmi, ktorí pôsobia v mnohonárodnej bojovej skupine NATO na základni Lešť.



Predchodca súčasnej slovinskej prezidentky Borut Pahor navštívil Slovensko naposledy vlani v novembri.