Na Slovensko pricestujú evakuovaní občania z Blízkeho východu

Bratislava 16. júna (TASR) - Na Slovensko pricestujú v pondelok prví evakuovaní občania SR spolu s občanmi z ďalších krajín z krízovej oblasti Blízkeho východu. Rezort diplomacie o tom informuje na sociálnej sieti.



Logistický proces organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR. „Prvý let by mal na bratislavské letisko doraziť už dnes vo večerných hodinách,“ potvrdilo MZVEZ.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok informoval, že jeden z dvoch evakuačných letov priletí v pondelok z Ammánu okolo 18.00 h na bratislavské letisko. Na palube má byť 91 ľudí. V utorok (17. 6.) v približne rovnakom počte priletí lietadlo z Cypru. „Keďže konflikt medzi Iránom a Izraelom je pomerne intenzívny, využili sme naše štátne lietadlá. Letka ministerstva vnútra spolu s lietadlami ministerstva obrany vykonávajú v týchto hodinách evakuačný let,“ spresnil Šutaj Eštok.



Rezort diplomacie v nedeľu (15. 6.) pre TASR potvrdil, že je v kontakte so všetkými občanmi Slovenska na Blízkom východe, zaevidovanými v dobrovoľnej registrácii ministerstva a usmerňuje ich k ďalšiemu postupu. Upozornil, že bezpečnostná situácia v regióne sa rýchlo mení a prioritou je preň zabezpečiť ochranu zdravia a životov občanov SR, na čom aktívne pracuje.