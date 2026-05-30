Na Slovensko prichádza druhý ročník iniciatívy Motýlia polhodinka
Do monitoringu sa podľa združenia môže zapojiť každý.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na Slovensko prichádza druhý ročník iniciatívy Motýlia polhodinka. Pozýva školy, rodiny, záhradkárov aj milovníkov prírody a vonkajších aktivít zapojiť sa do pozorovania motýľov. Stačí si nájsť 30 minút času, pozorovať motýle vo svojom okolí a pomôcť tak lepšie porozumieť stavu prírody. Do pozorovania sa môže zapojiť každý, a to bez špeciálneho vybavenia či odborných znalostí. Jarné monitorovanie sa uskutoční od 1. do 7. júna a letné monitorovanie od 13. do 19. júla. TASR o tom informovalo BROZ-ochranárske združenie.
„Hoci motýle vnímame najmä pre ich krásu, v prírode zohrávajú veľmi dôležitú úlohu ako opeľovače. Motýle patria medzi najdôležitejšie indikátory stavu životného prostredia. Ich prítomnosť či úbytok nám napovedajú, v akom stave sa nachádzajú lúky, záhrady, parky alebo mestská zeleň,“ povedal koordinátor Motýlej polhodinky z ochranárskeho združenia BROZ Jakub Cibík. Poukázal tiež na to, že motýle patria dnes v Európe medzi čoraz ohrozenejšie skupiny živočíchov v dôsledku straty prirodzeného prostredia, intenzívneho hospodárenia či klimatickej zmeny.
Projekt Motýlia polhodinka má okrem monitoringu motýľov za cieľ priblížiť verejnosti desať najbežnejších druhov motýľov na Slovensku a umožniť ľuďom spoznávať ich priamo vlastným pozorovaním. „Pozorovanie motýľov navyše prináša možnosť spomaliť, viac si všímať svoje okolie a zažiť prírodu zblízka,“ tvrdí BROZ.
Do monitoringu sa podľa združenia môže zapojiť každý. V prvej fáze od 1. do 7. júna priamo pozýva aj školy a edukačné zariadenia. Motýlia polhodinka je vhodnou aktivitou pre učiteľov, žiakov a študentov. Prepája vzdelávanie s praktickým pozorovaním prírody a podporuje budovanie vzťahu k živému svetu okolo nás, priblížilo.
Druhá fáza kampane od 13. do 19. júla sa obracia na širokú verejnosť, najmä na záhradkárov, rodiny s deťmi, turistov či cyklistov. Pozorovanie motýľov sa môže stať prirodzenou súčasťou letných výletov, pobytu v záhrade alebo návštev parkov a lúk. „Motýle patria predovšetkým na rozkvitnuté lúky, no dokážu žiť aj medzi nami v mestách, záhradách, parkoch či na balkónoch. Súčasťou kampane preto bude aj osveta o jednoduchých krokoch, ktorými môžeme motýľom pomôcť nájsť vhodný domov. Menej kosenia, pestovanie kvitnúcich domácich druhov rastlín, obmedzenie pesticídov či ponechávanie divokejších častí záhrad môžu výrazne podporiť ich prežitie,“ doplnil Jakub Cibík z BROZ.
Ochranári odporúčajú na pozorovanie motýľov čas medzi 10.00 h až 17.00 h, slnečné a pokojné počasie a teplotu ideálne 20 až 30 stupňov. Pozorovať možno v záhrade, na lúke, v parku, pri cyklotrase, počas výletu alebo aj v meste.
Začiatočníkom pri pozorovaní motýľov pomôže prehľad 10 najbežnejších druhov motýľov či mobilná aplikácia iNaturalist, ktorá dokáže určiť druh aj podľa fotografie. Na webe projektu nájdu ľudia záznamový list pre začiatočníkov aj pokročilých, podrobnejšie metodické pokyny a informácie o jednotlivých druhoch motýľov.
